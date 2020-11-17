رئيس أذربيجان يتعهد بمحاسبة أرمينيا لتدميرها البنية التحتية فى قره باغ

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، أنه سيتم محاسبة الجانب الأرمينى عبر المؤسسات القضائية الدولية لتدميره البنية التحتية فى مناطق قره باغ التى سيطرت عليها أذربيجان. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الأذربيجانى: نحن الآن فى مركز جبرائيل، لا يوجد ولو حتى مبنى واحد سالم. تم فقط بناء مركز عسكرى، مع تدمير باقى البنية التحتية على يد العدو، إن كانت المنازل أو المباني العامة أو المدارس.

ولفت الهام علييف، إلى أن الجانب الأرميني ستتم محاسبته على كل ذلك في المحاكم الدولية، وسيجرى إشراك المؤسسات الدولية والخبراء مع احتساب حجم كل الأضرار وسنطالب بتعويضات على ما تم تدميره خلال السنوات الـ30 الماضية، موضحا أن الأرمن دمروا كلبيجار، حيث أحرقوا مؤخرا المنازل والمدارس وقطعوا الغابات.