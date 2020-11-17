دواء للسكر يثبت نجاحه فى علاج قصور القلب.. دراسة أمريكية تكشف

كتبت هند عادل

قال باحثون أمريكيون إن عقار إمباجليفلوزين ، وهو عقار تم تطويره مؤخرًا لمرض السكري يمكنه علاج فشل القلب بشكل فعال لدى مرضى السكر وغير المصابين به، حيث أظهرت التجربة السريرية، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن هذا الدواء يمكن أن يحسن حجم القلب وشكله ووظيفته ، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على ممارسة الرياضة ونوعية الحياة ، مما يقلل من دخول المستشفى لمرضى قصور القلب.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قال مؤلف الدراسة Carlos Santos "تُظهر النتائج الواعدة لتجاربنا السريرية إن دواء السكري هذا يمكن أن يحسن حياة مرضى قصور القلب الذين يعانون من انخفاض الكسر القذفي ، ويعزز قدرتهم على ممارسة الرياضة ، ويحسن نوعية حياتهم مع آثار جانبية قليلة أو معدومة".

وأضافت سانتوس جاليجو: "تحدد دراستنا أيضًا سبب فعالية هذا الدواء: لأنه يحسن وظائف القلب ، وهو أمر لم يتم فهمه حتى الآن".

الأهم من ذلك ، لاحظ الباحثون أن العقار لا يبدو أنه يسبب نقص السكر في الدم ، أو انخفاض السكر في الدم ، في المرضى غير المصابين بالسكري.

من أجل التجربة ، المعروفة باسم "EMPATROPISM" ، قام الباحثون بتجنيد 84 مريضًا يعانون من قصور القلب المزمن مع انخفاض الكسر القذفي (EF) النسبة المئوية لمضخات البطين الأيسر في الدم مع كل انقباض وعرضوهم للعلاج باستخدام إمباجليفلوزين أو دواء وهمي .

خضعوا جميعًا للتقييمات الأساسية بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب ، واختبار تمرين القلب والرئة على دراجة ترتدي قناعًا للوجه لنص مستويات الأكسجين ، واختبار المشي لمدة ست دقائق ، واستبيانات جودة الحياة، تلقى المرضى العلاج أو الدواء الوهمي لمدة ستة أشهر ، مع بعض زيارات السلامة القصيرة في شهر وثلاثة أشهر عند علامة الستة أشهر ، خضع المرضى لنفس الاختبارات.

وجد الباحثون أن ما يقرب من 80 % من المرضى الذين عولجوا بدواء إمباجليفلوزين أظهروا تحسنًا ملحوظًا ، وعادت قلوبهم إلى طبيعتها تقريبًا.

وأصبحت قلوبهم أصغر وأقل اتساعًا بسبب قلة الاحتقان وتراكم السوائل في الجسم ، مما يعني أن قصور القلب لديهم أصبح أقل شدة وجدران القلب أقل سماكة، أظهرت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين يتناولون عقار إمباجليفلوزين قد تحسنوا بنسبة 10 % تقريبًا في مستويات التمرين ، وهو فرق مهم من الناحية الإحصائية.