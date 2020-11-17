اليوم السابع
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دفن جثة شاب انتحر نتيجة إصابته بأزمة نفسية بسبب الإدمان فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:20 م
دفن جثة شاب انتحر نتيجة إصابته بأزمة نفسية بسبب الإدمان فى 6 أكتوبر ادمان - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله بسبب إصابته بأزمة نفسية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وعدم قدرته الإقلاع عنها.

انتحر شاب بشنق نفسه داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، لإصابته بأزمة نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ومحاولته التوقف عن الإدمان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود أثار خنق حول رقبته.

بسؤال أفراد أسرته ذكروا أنه انتحر بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، لإدمانه المواد المخدرة، ومحاولته التوقف عن الإدمان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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