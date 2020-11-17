يذكر أن أرمينيا تشهد احتجاجات واسعة تطالب باستقالة حكومة نيكول باشينيان في أعقاب توقيعه اتفاقا حول وقف العمليات القتالية في منطقة قره باغ، والذي اعتبرته قوى المعارضة "خيانة" لمصالح البلاد.



وينص الاتفاق -الذي وقعت عليه روسيا وأرمينيا وأذربيجان- على وقف إطلاق النار اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري، ونشر قوات حفظ سلام روسية عند خط التماس.



كما يقضي الاتفاق باحتفاظ قوات الطرفين المتنازعين على المواقع التي كانت فيها في 10 نوفمبر، وتسليم أرمينيا بعض المناطق المتاخمة لقره باغ إلى أذربيجان.

ووافقت أرمينيا على التنازل عن أجزاء من المنطقة لأذربيجان، بالإضافة إلى أراض أخرى يسيطر عليها انفصاليون أرمن منذ حرب التسعينات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي.