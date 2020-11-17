حبس المتهم بقتل خالته لسرقة مصوغاتها الذهبية فى بولاق الدكررو

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل خالته لسرقة مشغولاتها الذهبية، فى بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل خالته، بتسديد عدة طعنات لها، لسرقة مصوغاتها الذهبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، وأشارت التحريات التى أجراها المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى تورط ابن شقيقتها فى ارتكاب الجريمة، لسرقة مصوغاتها الذهبية.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.