جيش الكونغو يعثر على 29 جثة شرق البلاد

جوما (رويترز)

قالت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، إن دورية عسكرية عثرت على 29 جثة فى منطقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يواجه المدنيون تصاعدا حادا فى هجمات متشددين.

وقال المتحدث باسم الجيش فى المنطقة أنتونى موالوشاى إن الدورية عثرت على الضحايا فى منطقة بينى بإقليم شمال كيفو، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل أو يقل من يعتقد أنه المسؤول.

لكن نائب حاكم الإقليم لومو كاهومبو، قال إن التحقيقات الأولية تظهر أن القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى ميليشيا أوغندية متشددة، مسؤولة عن المجزرة.

وقال كاهومبو فى بيان إن "حكومة إقليم شمال كيفو تدين بشدة هذه المذبحة الأخيرة بحق المدنيين"، وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، التى تنشط فى شرق الكونغو منذ التسعينيات، ما يربو على ألف مواطن منذ مطلع 2019 وفقا لبيانات الأمم المتحدة.