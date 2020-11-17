جنايات المنيا تقضى بالسجن المؤبد لسائق متهم بالإتجار بالبشر وتهريب مهاجرين

المنيا-حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ واحمد حنفى وأمانة سر اندرواس فهمى بالسجن المؤبد على سائق متهم بتهريب مهاجرين عبر الحدود الليبية بطريقة غير شرعية فى القضية رقم 4517 لسنة 2020 جنايات مطاى والمقيدة برقم 477 لسنه 2020 كلى شمال المنيا .

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيه من العام الجارى فى مركز مطاى شمال المنيا، حيث ورد بأمر الإحالة أن المتهم رحب ك ع 39 سنه ومقيم بقرية بمركز مطاى ويعمل سائق بالخارج شرع وأخرون مجهولون حال كونه منضم لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر ( تهريب مهاجرين)فى نقل 6 أشخاص المجنى عليهم حيث خطط لتلك الجريمة لتسليمهم لأعضاء الجماعة الأجرامية سالفة الذكر للحدود الليبية ليتولى نقلهم متسللين دون أوراق ثبوتية وعبر الدروب الصحراوية لدولة ليبيا. حيث أستغل المتهم حالة الضعف وحاجتهم للمال قاصدا من ذلك الحصول على المنفعة المادية من جراء تهريبهم

وقد احال المستشار ابو الوفا عيسى المحامى العام الاول لنيابات شمال المتهم الى الجنايات بعد ان اثبتت النيابة العامة كافة الادلة والشهود واقوال المتهمين والتحقيقات التى أجريت مع المجنى عليهم.