جامعة أسوان توقع 4 عقود مشروعات بحثية مع إدارة المشروعات بالتعليم العالي

أسوان - صلاح المسن

أقامت كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان اليوم الثلاثاء احتفالية لتوقيع 4 عقود مشروعات بحثية مع إدارة دعم المشروعات بوزارة التعليم العالي

وشهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان الاحتفالية التي إقامتها كلية هندسة الطاقة وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة والدكتور عادل زين محمد عميد كلية هندسة الطاقة عقب انعقاد مجلس الكلية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب في تصريحات صحفية علي أهمية دور البحث العلمي داخل الجامعة والعمل علي تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي للباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة مما يعود بالنفع علي العملية التعليمية وتعد كلية هندسة الطاقة من الكليات العلمية الهامة لوجود بنية تحتية مجهزة من معامل للبحث العلمي والأكاديمي والتطبيقي وتتميز عن كليات هندسة الطاقة بتخصصاتها المتفردة عن باقي كليات الهندسة

وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه تم اليوم توقيع أربعة عقود للمشروعات التي فازت بها الكلية وهي كالتالي مشروع تطوير معمل اختبارات الزيوت المستخدمة في العوازل الكهربية بإجمالي حوالى ٢.٢ مليون جنية ومشروع تطوير ومعمل اختبارات الطاقة الشمسية بإجمالي حوالى ٢.٢ مليون جنيه ومشروع تطوير معمل اختبارات النانوتكنولوجي بإجمالي حوالى ١.٥ مليون جنية وكذلك مشروع الفاعلية التعليمية لتحقيق معايير الجودة القومية والعالمية بالكلية وتاهيلها للاعتماد الأكاديمي بإجمالي حوالى ٣.٣ مليون جنيه، وكذلك مشروع لإنشاء وحدة مستقلة للقياس والتقويم بكلية هندسة الطاقة لتحقيق أهداف العملية التعليمية من خلال التقويم الإلكترونى والتصحيح الإلكترونى من خلال إنشاء بنوك أسئله موضوعية وعملية للمقررات الدراسية بالكلية .بإجمالي حوالى ٢ مليون جنيه

وأشار الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث انه تم توقيع العقود بين كلا من رئيس الجامعة و عميد الكلية و إدارة دعم المشروعات بوزارة التعليم العالي والمجموع الإجمالي تخطى ٩ مليون جنبة ونصف وذلك لخدمة المنظومة البحثية بكلية هندسة الطاقة التي أعددت هذه المشاريع التنافسية من خلال فرق عمل ضم عددا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض طلبة الكلية

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أنه تم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها منذ مارس الماضي وان هذه المشاريع تهدف الى تحسين جودة البيئة التعليمية ورفع مستوى الطلاب بالكلية وذلك عن طريق تحسين المعامل وقاعات المحاضرات وصالات الرسم مما يؤدي لحصول الكلية على شهادة الاعتماد والجودة.