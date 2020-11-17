ثوران هائل لبركان سترومبولى فى إيطاليا للمرة الثانية خلال عام واحد.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهد بركان سترومبولي في إيطاليا، أحد أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، حالة من النشاط خلال الليلة الماضية، ورصدت كاميرا أحد السكان القريبين من بركان سترومبولي ويقع في جزيرة صقلية، تناثر كميات كبيرة من الرماد خارج فوهته، وأعادت شبكة "روسيا اليوم"، عرض فيديو لتغطية السماء بالدخان الصاعد من البركان، حيث ارتفعت كميات كبيرة من الدخان والرماد إلى الجو.

ولا يعد هذا الثوران الأول لبركان سترومبولي، حيث ذكرت قناة يورو نيوز، في يوليو الماضي أن بركان سترومبولي في جزيرة صقلية الإيطالية شهد انفجارين شديدين بحسب تسجيلات معهد العلوم البركانية في مدينة كاتانيا، حيث يعد سترومبولي واحداً من بين البراكين القليلة حول العالم المستمرة انفجاراتها منذ حوالي 2500 عام.



ثوران بركان فى ايطاليا

ووفقا للقناة، وقع الانفجاران خلال منتصف الليل، بحسب المعهد ويبلغ ارتفاع قمة البركان حوالي ألف متر مما يمكن من رؤية ومتابعة انفجارات فوهته من على مسافات بعيدة ويفتخر سكان الجزيرة بعلاقتهم الخاصة بالبركان الذي صارت مشاهدته جزءاً من أنشطتهم اليومية.

وقال لوكا كارنيفالى، وهو مالك لمنزل بالجزيرة: "إنه يعطينا الكثير من الطاقة.. لدينا صلة مباشرة مع سترومبولي ويشعرنا بأننا أحياء"، ويجذب البركان العديد من الزائرين الأجانب الذين يحرصون على متاعبة انفجاراته عن قرب.

وفي دولة أخرى، رصدت كاميرات الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فى كامتشاتكا أقصى شرق روسيا لحظات ثوران بركان بيزئيميانى منذ يومين، وأظهرت لقطات الفيديو التى نقلتها شبكة روسيا اليوم، تصاعد سحاب الرماد بصورة كثيفة بعد الثوران إلى ارتفاع أكثر من 8 كيلو مترات فوق سطح البحر، حسب الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.