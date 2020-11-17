اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:22 م
خالد صلاح
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"تويتر" تدشن خاصية تغريدات جديدة تختفى بعد 24 ساعة من نشرها

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:09 م
"تويتر" تدشن خاصية تغريدات جديدة تختفى بعد 24 ساعة من نشرها موقع التدوينات القصيرة (تويتر)
(رويترز)

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قالت شركة تويتر، اليوم الثلاثاء، إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية التغريدات التى تختفى بعد 24 ساعة، على غرار خاصية القصص الشائعة على سنابشات وتطبيق مشاركة الصور إنستجرام، وسبق أن أعلنت تويتر عن خطتها لهذه التغريدات العابرة واختبرت الخاصية فى البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

 

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون فى منشور بالمدونة "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب".

 

وأضافا "لأنها(التغريدات) تختفى بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر فى مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".

 

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التى تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة فى الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك فى صفحته الشخصية.

 

وقالت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامى التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.

 

 


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