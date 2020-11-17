توقيع الكشف الطبى بالمجان على 513 مواطنا فى قافلة لشرق العوينات بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قافلة علاجية مجانية لقرية العين في منطقة شرق العوينات يومي 15، 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القافلة جرى تنفيذها الوحدة الصحية بالقرية والمقيمين بها من العاملين في الشركات الاستثمارية بالمنطقة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 513 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.