اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى القنال الإنجليزى.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:18 م
تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى القنال الإنجليزى.. فيديو لحظة تفجير القنبلة
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت البحرية الملكية البريطانية بتفجير قنبلة مضادة للغواصات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة سواحل جزيرة جيرنسي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، التي اكتشفها بعض الغواصين خلال رحلة ترفيهية. وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه عثر على القنبلة من قبل غواصين  خلال رحلة ترفيهية في نزهة بالقرب من إحدى الموانئ بالجزيرة، حيث تم وضع منطقة حظر بطول 200 متر قبل تدميرها لمنع حركة المرور بجانبها خوفا من تأثرها. 

وظهر مقطع الفيديو للحظة التي فجر فيها فريقبالبحرية الملكية القنبلة قبالة ساحل جيرنسي مباشرة وأدى الانفجار إلى تصاعد أعمدة ضخمة من المياه والدخان في الهواء بينما كان المتفرجون يشاهدون من الشاطئ.

القنبلة بعد اكتشافها من الغواصين
القنبلة بعد اكتشافها من الغواصين

وفقًا لقائد المرفأ ، ديفيد باركر ، يعتقد أن القنبلة للقوات الأمريكية خأثناء الحرب العالمية الثانية ويبلف وزنها حوالي 100 كجم أي ما يعادل 220 رطل من المتفجرات، قائلاً:"إنها أكبر ما شاهده خلال السنوات الثلاث التي قضاها في هذا المنصب من مخلفات الحرب، ويعتقد مضادة للغواصات".

لحظة تفجير القنبلة من الحرب العالمية الثانية
لحظة تفجير القنبلة من الحرب العالمية الثانية

وتُركت القنبلة لمدة 75 عامًا ، ومن المحتمل أنه ظهرت بسبب الحركة المستمرة لقاع البحر والمد والجزر المتغيرة وكانت مصممة للانفجار بمجرد وصولها إلى عمق معين في البحر لتدمير الغواصات وأرسلت البحرية فريقا لتفقد القنبلة ووضعت علامة فوقها قبل إنشاء منطقة الحظر 200 متر.

 


الحرب العالمية

الحرب العالمية الثانية

جزيرة جيرنسي

القنال الإنجليزى

المملكة المتحدة

قنبلة من الحرب العالمية الثانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة