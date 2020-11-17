تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى القنال الإنجليزى.. فيديو

كتب هيثم سلامة

قامت البحرية الملكية البريطانية بتفجير قنبلة مضادة للغواصات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة سواحل جزيرة جيرنسي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، التي اكتشفها بعض الغواصين خلال رحلة ترفيهية. وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه عثر على القنبلة من قبل غواصين خلال رحلة ترفيهية في نزهة بالقرب من إحدى الموانئ بالجزيرة، حيث تم وضع منطقة حظر بطول 200 متر قبل تدميرها لمنع حركة المرور بجانبها خوفا من تأثرها.

وظهر مقطع الفيديو للحظة التي فجر فيها فريقبالبحرية الملكية القنبلة قبالة ساحل جيرنسي مباشرة وأدى الانفجار إلى تصاعد أعمدة ضخمة من المياه والدخان في الهواء بينما كان المتفرجون يشاهدون من الشاطئ.



القنبلة بعد اكتشافها من الغواصين

وفقًا لقائد المرفأ ، ديفيد باركر ، يعتقد أن القنبلة للقوات الأمريكية خأثناء الحرب العالمية الثانية ويبلف وزنها حوالي 100 كجم أي ما يعادل 220 رطل من المتفجرات، قائلاً:"إنها أكبر ما شاهده خلال السنوات الثلاث التي قضاها في هذا المنصب من مخلفات الحرب، ويعتقد مضادة للغواصات".



لحظة تفجير القنبلة من الحرب العالمية الثانية

وتُركت القنبلة لمدة 75 عامًا ، ومن المحتمل أنه ظهرت بسبب الحركة المستمرة لقاع البحر والمد والجزر المتغيرة وكانت مصممة للانفجار بمجرد وصولها إلى عمق معين في البحر لتدمير الغواصات وأرسلت البحرية فريقا لتفقد القنبلة ووضعت علامة فوقها قبل إنشاء منطقة الحظر 200 متر.