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تعرف على مصير سما المصرى بعد تخفيف حكم حبسها لسنة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:30 ص
تعرف على مصير سما المصرى بعد تخفيف حكم حبسها لسنة سما المصرى
كتب أحمد حسنى

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بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصرى.. "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مصير سما المصرى أمام القضاء.

وأكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أنه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، مؤكداً أن سيتخذ الإجراءات القانونية لتبرئة موكلته، بعد صدور حكم الاستئناف، أمام محكمة النقض.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 


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