تعرف على طرق رعاية الأطفال المبتسرين فى اليوم العالمى للولادات المبكرة

كتبت هند عادل

يحتفل اليوم 17 نوفمبر باليوم العالمى للولادات المبكرة لزيادة الوعي بالتحديات وعبء الولادة المبكرة على مستوى العالم، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يولد ما يصل إلى 15 مليون طفل قبل الأوان كل عام، وهو ما يمثل أكثر من واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم. في الأساس ، يمكن تسمية الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل بالأطفال المبتسرين ، المعروفين أيضًا باسم الخدج.

موضوع اليوم العالمي للخداج لهذا العام هو "معًا من أجل الأطفال المولودين مبكرًا الاهتمام بالمستقبل". الأطفال المولودين قبل الأوان معرضون لمخاطر صحية خطيرة.هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الربو.

يكون الأطفال الخدج أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ ، وكشف الدكتور سوريش بيرجدار استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الأمومة بالهند ما يحتاج الآباء إلى معرفته أثناء رعاية طفل مبتسر.

كيف تعتني بطفل مبتسر



رعاية: يمكن أن تساعد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في توفير رعاية متخصصة للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

رعاية الأم على شكل الكنغر: هي تقنية يتم فيها ملامسة الجلد للجلد لفترة طويلة حيث تحمل الأم الطفل من صدرها هناك حاجة ماسة له للأطفال علاوة على ذلك ، فإن القيام بذلك يمكن أن يساعد في تقوية الرابطة بين الطفل والأم.

منع الالتهابات: من الضروري حماية الطفل من الالتهابات والحساسية وبالتالي ، يجب على أي شخص يلمس الطفل أو الأم التأكد من نظافة اليدين. استمر في إجراء الفحوصات الطبية والإجراءات المطلوبة من وقت لآخر. تأكد من أن طفلك يتنفس بشكل طبيعي بعد الولادة. يمكن استخدام التهوية بواسطة كيس أو قناع لمساعدة الطفل على التنفس بحرية.

الرضاعة الطبيعية: ليس من المنطقي أن حليب الأم هو أفضل تغذية لطفلك لذا ، تأكدي من إرضاع طفلك بعد فترة وجيزة من ولادته ولكن في معظم الأحيان ، لا يستطيع الأطفال المبتسرين المص أو البلع ويتم إطعامهم بمساعدة كوب أو ملعقة أو أنبوب أنفي معدي.

تأكد من أن طفلك ينام جيدًا: يجب أن توفر لطفلك بيئة هادئة للنوم تأكد من أن طفلك يتبع نظافة نوم جيدة. تأكدي من أن غرفة طفلك مضاءة بشكل خافت مما يساعد على النوم السليم. أبعدي الضوضاء عن طفلك لأنها قد تسبب إزعاجًا.

حافظ على درجة حرارة الغرفة الصحيحة: تأكد من درجة حرارة الغرفة المناسبة يجب ألا يكون الجو باردًا جدًا أو ساخنًا جدًا. قومي بإلباس طفلك بشكل مناسب من خلال جعله يرتدي بذلة نوم واختيار البطانيات التي تحافظ على دفئه.