تعرف على طرق الوقاية من الحوادث تحسبا لهطول أمطار بالمحاور الرئيسية

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، تحسبا لهطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومن تلك الوصايا.

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة



كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).



ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، باردا على شمال الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.