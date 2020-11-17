تعرف على خطة الهند لتطوير 20 لقاحا مضادا لكورونا

كتبت إيناس البنا

أعطى المراقب العام للأدوية في الهند (DGCI) الموافقة لشركة أدوية هندية أخرى لبدء تجربة سريرية للقاح كورونا، حيث أعلنت شركة Biological E. Ltd (BE) ومقرها حيدر أباد أنها بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لمرشح لقاح كورونا.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، ستعمل التجارب السريرية في المرحلة الثالثة على تقييم سلامة ومناعة اللقاح المرشح، وقالت الشركة في بيان إن اللقاح سيُعطى لنحو 360 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة في الفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، ومن المتوقع أن تكون نتائج التجارب متاحة بحلول فبراير 2021.

يتكون اللقاح من مضاد مرخص، وتعمل قدرة اللقاح على تعزيز الاستجابة المناعية لإنتاج المزيد من الأجسام المضادة والمناعة طويلة الأمد قد تقلل من جرعة المستضد اللازمة ، مما يتيح تلقيح عدد أكبر من الناس".

سيتم إعطاء كل مشارك في الدراسة جرعتين من اللقاح عن طريق الحقن العضلي لمدة 28 يومًا على حدة.

أكد ماهيما داتلا ، المدير الإداري لشركة Biological E. Ltd ، في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الهندية: "نحن سعداء جدًا بالفعل لنقل مرشحنا المحتمل للقاح إلى التجارب السريرية وتقديم خيار آخر محتمل للوقاية من Covid-19".

وكان وزير الصحة الهندى أكد في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة بريكس للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إن حوالي 20 لقاحًا لفيروس كورونا في مراحل مختلفة من التطورات في الهند.

وأضاف أن اثنين من هذه اللقاحات - COVAXIN و COVISHIELD - في مرحلة التجارب السريرية النهائية.

تم تطوير COVAXIN ، وهو لقاح COVID الأصلي الأول في الهند ، من قبل Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)، كما تعمل الشركة أيضًا على لقاح آخر لـ Covid-19 والذي سيكون على شكل قطرات أنفية. ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول العام المقبل.

يجري معهد سيروم في الهند ومقره بيون تجارب المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد، والذي يطلق عليه اسم كوفيشيلد في الهند،وتهدف الشركة إلى الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح جاهزة بحلول ديسمبر.

من المتوقع أن تكمل مختبرات دكتور ريدي الهندية الكبرى في مجال الأدوية المرحلة الثانية من تجارب لقاح Sputnik V الروسي في ديسمبر.

فيما أعلنت الحكومة الهندية عن منحة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لأبحاث لقاح كورونا.