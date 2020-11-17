تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت عن ضبط 1254 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ومن أبرز نتائج الحملات ضبط( 35 طن "دقيق بلدى")غير صالحة للاستهلاك الأدمى لاحتوائها على حشرات وتشكل خطراً على الصحة العامة ، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى استخراج 82%)بمحافظة الإسماعيلية، وقيامه بالتصرف فى (9 طن "أقماح") ببيعهافى السوق السوداء .

كما تم ضبط "1,5 طن "مقطعات دواجن –برجر"، بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط " 1,5 طن "مسلى- زيت طعام"، بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية)بمحافظة البحيرة

وفيما أسفرت الحملات عن ضبط (10 طن ملح طعام)، غير صالحة للاستهلاك الأدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن ملح، بمحافظة الغربية .

كما تم ضبط ( 2 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض)بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية" بدون ترخيص"، بمحافظة الغربية .

كما تم ضبط ( 3420 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك شركة للتجارة والتوزيع، بمحافظة الجيزة.

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.