تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة أبرزها قضايا تهريب

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (مواتير وأسلاك نحاسية "خردة" - مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال الأمن العام تم ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1528) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (1) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (186) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ