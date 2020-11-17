تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 74 أمس الاثنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، لتصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 8009 أشخاص، بعد أن كانت 7933 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو ارتفاعا تدريجيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن 70 في بيانات 12 نوفمبر، و69 في 13 نوفمبر، و75 في 14 نوفمبر، و72 في 15 نوفمبر، و74 في 16 نوفمبر.