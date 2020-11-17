تسجيل 598 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 598 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا حادا لمؤشر الحالات اليومية في البلاد ويأتي ذلك بعد رصد 213 أمس الإثنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة البريطانية، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20051، ليصل إلى مستوى 1410732 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860، وفي 15 نوفمبر 24962، وفي 17 نوفمبر 21363.