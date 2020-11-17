اليوم السابع
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تزويد مصلى الجنائز في المسجد الحرام بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:09 م
تزويد مصلى الجنائز في المسجد الحرام بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.. صور مصلى الجنائز في المسجد الحرام
إيمان حنا

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زودت وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام، مصلى الجنائز بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل. وفق سبق. وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد العتيبي، بأنه تم توفير أجهزة المعقمات وتوفير الكمامات والقفازات تبعاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، كما تم توفير علب المناديل التي أُدمجت بها سلة مهملات ومثبت عبوات ماء زمزم المبارك بمصلى الجنائز.

 

تأتي هذه الخدمات بمتابعة من وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، بما يوافق توجيهات الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

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ومن جهة أخرى يحرص عمال المسجد الحرام على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية قبيل بدء الخطبة من كل جمعة من الأراضي المقدسة لمنع عدوى فيروس كورونا، وينشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا توضح لانتشار العمال بجانب منبر الخطيب، حيث قاموا بتجهيز المكبرية ومنبر خطيب الجمعة وتعقيمهما قبل صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، كما جرى تعقيم المصلين أثناء دخولهم المصلى والتأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية قبل دخول المسجد.

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وتستمر جهود رئاسة شئون الحرمين في الارتقاء بالخدمة المقدمة في المسجد الحرام وتنفيذ اجراءات احترازية قوة لمنع عدوى انتشار فيروس كورونا بين المصلين الوافدين على المسجد، وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة، فايز الحارثي، أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم ، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

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المسجد الحرام

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مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

تعقيم المسجد الحرام

تعقيم مصلى الجنائز في المسجد الحرام

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