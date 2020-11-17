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ترحيل أسامة حسن لاعب الزمالك لقسم الساحل لسداد كفالة سب "شوبير"

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:28 م
ترحيل أسامة حسن لاعب الزمالك لقسم الساحل لسداد كفالة سب "شوبير" أحمد شوبير _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية رحلت أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، لقسم شرطة الساحل لسداد كفالة 10 آلاف جنيه، المقرر فى بلاغ الإعلامى أحمد شوبير ضده. كان المحامى محمد رشوان، تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد لاعب كرة القدم السابق فى نادى الزمالك لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى.

وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه يوم 16 يوليو الماضى فى الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التى يشاهدها آلاف المشجعين.

وأضاف أن المشكو فى حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي، موضحا أنه سبَّ الإعلامى أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.


نادى الزمالك

أحمد شوبير

قسم الساحل

قضية اسامة حسن

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