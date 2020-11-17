تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1200 شجرة مثمرة بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، إنه تمت مواصلة العمل فى مبادرة "هنجملها" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المهندس محمد قبطان منسق مبادرة هنجملها علي مستوي الجمهورية، وذلك لتجميل محافظة الأقصر ومقر الجامعة بـ1200 شجرة مثمرة.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تهدف هذه المبادرة إلي تجميل محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بـ 1200 شجرة مثمرة تتضمن أشجار زيتون وليمون وتين . وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع الأقصري، وذلك بإشراف كل من الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار، ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، وجمال سيد محمد أمين عام الجامعة المساعد وجهاز شئون البيئة بالأقصر، ومدير عام القوي العاملة طبقاً للبروتوكول المبرم مع المبادرة ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، حيث سيوقع الطرفان بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمبادرة لإقامة مشتل دائم لجامعة الأقصر لسد احتياجات كليات الجامعة والمحافظة من الأشجار المثمرة وحل جزء كبير من مشكلة الاحتباس الحراري.

وفى نفس السياق قام الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بزيارة إلي جهاز مدينة طيبة الجديدة ، وخلال الزيارة التقي بالمهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالإنشاءات ومباني الكليات الجديدة، وعبر رئيس الجامعة عن مدي سعادته بالتعاون المثمر بين جهاز مدينة طيبة وجامعة الأقصر .



رئيس الجامعة يشارك فى زراعة الأشجار المثمرة بالمبادرة



رئيس جامعة الأقصر يكشف تفاصيل تجميل المحافظة



فعاليات مبادرة هنجملها لزراعة 1200 شجرة مثمرة بجامعة الأقصر