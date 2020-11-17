تداول 160312 طن و 1528 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 14 سفينة ، وغادرت 13 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينه منها سفينتان مخطاف داخلي ، وسفينتان حاويات ، و6 سفن مواد بترولية ، وعدد 17 سفينة بضائع عامة ، هذا وقد تم دخول وخروج 10696 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .