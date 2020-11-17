تحرير 1436 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المروروالعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1436 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 375 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و63 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و87مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و232 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو27 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير52 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 56 مخالفة بيئة وتحرير28 مخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و67 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 65 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 22مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و32 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و56 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية و27 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و74 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 35 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير55 مخالفة تجاوز سرعة "ردار" .