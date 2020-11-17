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تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى السلام لـ 3 فبراير

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:55 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى السلام لـ 3 فبراير محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة 3 متهمين  بسرقة ربة منزل بالإكراه فى السلام لجلسة 3 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.م" سائق، و"عوض.ص" قهوجى، و"على.س" سائق، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمبلغ المالى المحدد بالأوراق، والمملوك للمجنى عليه "م.ك"، وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية، وبطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغلوا استقلالها السيارة خاصتهم، فأشهر المتهمون سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليها، مهددين إياها بإعماله فى جسدها، طالبين منها تسليم ما لديها من منقولات، فبثوا الرعب فى نفسها وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح، واستخدامها فى تهديد المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

 


سرقه

سرقه بالاكراه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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