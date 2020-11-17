اليوم السابع
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بومبيو سيؤكد استيائه تجاه قضية "آيا صوفيا" خلال زيارته لتركيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:10 ص
بومبيو سيؤكد استيائه تجاه قضية "آيا صوفيا" خلال زيارته لتركيا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

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أكدت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ينوي أن يعرب خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا عن استيائه من قرار السلطات بتحويل معلم آيا صوفيا التاريخى من متحف إلى مسجد.
 
وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان بومبيو يخطط لبحث قضية آيا صوفيا في تركيا: "نعم".
 
وأوضح المسؤول أن بومبيو لن يلتقي خلال زيارته الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن بومبيو ينوي أن يلتقي في اسطنبول البطريرك برثلماوس الأول الذي "يؤدي دورا بالغ الأهمية في العالم".
 
ووقع الرئيس التركي، يوم 10 يوليو 2020، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو.
 
ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من بينها روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و"اليونسكو".
 
 

تركيا

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الخارجية الأمريكية

آيا صوفيا

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