اليوم السابع
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بوتين: روسيا على وشك الانتهاء من تطوير لقاح ثالث ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:23 م
بوتين: روسيا على وشك الانتهاء من تطوير لقاح ثالث ضد فيروس كورونا بوتين
كتب ـ سمير حسنى

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده على وشك الانتهاء من تطوير لقاح ثالث ضد فيروس كورونا، منوها بالاتفاق مع البرازيل من أجل تطوير لقاح كوفيد 19.

 

وقال بوتين خلال قمة "البريكس"، إن بلاده تعمل على هذه القضية، داعيا إلى إنتاج هذا اللقاح بشكل أوسع، متابعا: نتباحث حول مناقشة المراكز العلمية والطبية المتعلقة بهذا اللقاح.

وتعقد قمة مجموعة "بريكس" بمشاركة قادة دول المجموعة التي تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا. وتعقد القمة هذه المرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ظل أزمة كورونا.


بوتين

قمة البريكس

كورونا

لقاح روسيا ضد كورونا

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