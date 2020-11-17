بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: ندعم مسار السلام الليبي ويجب تقديم تنازلات

كتب أحمد عرفة

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنها تدعم مسار السلام الليبي، ويجب التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: على جميع الليبيين تغليب مصلحة بلدهم وتقديم تنازلات لتحقيق السلام.

وفى وقت سابق ناقش وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان، خلال اجتماع فى العاصمة الفرنسية باريس، أهمية عملية المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، إن وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسى شددا على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا في إطار عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، كما أنهما ناقشا الأمن في منطقة الساحل ووحدة الناتو ومواجهة الصين .