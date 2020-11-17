وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد أكد أن هذا الإجراء اضطراري لتخفيف العبء على المستشفيات بعد وصول عدد كبير منها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى خاصة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى تجاوز إجمالي الإصابات 208 آلاف حالة؛ بإصابات يومية قاربت 10 آلاف حالة.

يشار إلى أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس تعهد بفتح البلاد تدريجيا قبل موسم عيد الميلاد مع إجراء فحوصات مجانية وشاملة للسكان تبدأ بالمعلمين والمعلمات.