اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:27 م
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انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الهند وأمريكا وأستراليا واليابان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:48 م
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الهند وأمريكا وأستراليا واليابان مناورات عسكرية - أرشيفية
أ ش أ

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أجرت القوات البحرية التابعة لكلٍ من الولايات المتحدة، والهند، وأستراليا، واليابان اليوم/ الثلاثاء/ مناورات عسكرية في شمال بحرب العرب وذلك في إطار المرحلة الثانية من التدريبات المشتركة. 

وقالت وزارة الدفاع الهندية من جانبها، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن مناورة "مالابار" البحرية تسلط الضوء على التقارب الوثيق لوجهات النظر بين الدول الأربع بشأن القضايا البحرية.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها هذه الدول الأربعة في مناورة عسكرية مشتركة بهذا الحجم.

وأشارت الدفاع الهندية إلى أن هذه المرحلة تتكون من عمليات تركزت على مجموعة حاملة الطائرات القتالية التابعة للبحرية الهندية "فيكراماديتيا" ومجموعة "نيميتز" الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية.


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