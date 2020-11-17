اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الوفاق: السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبى واختيار حكومة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:35 م
الوفاق: السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبى واختيار حكومة رئيس الحكومة الليبية فايز السراج
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت حكومة الوفاق الليبية، إن الانتخابات ستجري العام المقبل باتفاق أو بدون اتفاق، كاشفة عن أن رئيس الحكومة فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

 

وأمس، تأجلت المحادثات بشأن مستقبل ليبيا دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.

وكان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.

لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.

وقالت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد".

وأضافت أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الانترنت خلال الأيام المقبلة لبحث  دور السلطة التنفيذية. وسيبحث المندوبون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.


السراج

ليبيا

حكومة الوفاق

الازمة الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باحث ليبي يرصد فشل أردوغان في ليبيا وسوريا : يوظف الإسلام لتحقيق مصالحه

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:00 ص

وزيرا الخارجية الأمريكى والفرنسى يبحثان المصالحة السياسية في ليبيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:50 م

السفارة الأمريكية فى ليبيا تؤكد رفضها التدخل الأجنبى بالأراضى الليبية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:05 م

الإخوان يفشلون ملتقى حوار تونس.. المال السياسى للجماعة يجهض اختيار سلطة تنفيذية جديدة فى ليبيا.. البعثة الأممية تؤكد فتح تحقيق فى الواقعة وتلوح بالعقوبات.. ورؤية مصر لحل الأزمة هى السبيل للخروج من النفق المظلم

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة