الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شاركت مديرية الثقافة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر إقليم وسط الصعيد الثقافي، في دورته الـ 20، دورة الشاعر محمد أبو دومة، والتي تحمل عنوان "الثقافة بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد"، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

قال محسن حسب، مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن محافظة المنيا تستضيف الدورة الـ 20 لمؤتمر وسط الصعيد الثقافي، والذي انطلق اليوم 17 نوفمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته، لافتا إلى أن المؤتمر يضم أدباء وشعراء محافظات: "المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد".

وأوضح محسن، أن المؤتمر يتناول عدة محاور من بينها دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعي الثقافي والابداع وتطور الموروث الثقافي في وسط الصعيد، كما يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة، وثقافة المواجهة، من خلال مناقشة الاعلام ونشر ثقافة السلام ودور الادب الرقمي في تأسيس الوعي الثقافي والفكري.

أضاف محسن، أن المؤتمر يسعي للعمل على نشر الثقافة والفنون وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، من خلال تطوير المحتوى الثقافي والفني والتواصل المباشر مع المواطنين وتوصيل الرسالة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، بما يساهم بالإيجاب في استراتيجية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري معرفيًا وثقافيًا.