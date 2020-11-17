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النيابة تطلب التحريات وتفريغ الكاميرات لحل لغز العثور على طفل بترعة المريوطية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:09 م
النيابة تطلب التحريات وتفريغ الكاميرات لحل لغز العثور على طفل بترعة المريوطية طفل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجوار سيارة ملاكي فى المريوطية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، والتوصل لهوية الشخص المجهول الذى تخلص منه بإلقائه فى الشارع، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هويته.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة، ملقى بجوار سيارة ملاكى، بمنطقة المريوطية بالهرم. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفل حديث الولادة ملقى بأحد شوار منطقة المريوطية بالهرم.

وذكر مقدم البلاغ أنه عثر على الطفل بجوار سيارة ملاكى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة للتوصل لهوية المتهم بترك الطفل.

 

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