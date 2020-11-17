اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات حول انتحار شاب داخل منزله فى العياط

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:13 م
النيابة تطلب التحريات حول انتحار شاب داخل منزله فى العياط انتحار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة انتحار شاب داخل منزله فى العياط، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة انتحار شاب اخل مسكنه بالعياط، حيث تم العثور على جثته نتيجة شنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات عائلية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، توصلت التحريات إلى انتحاره بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، نتيجة خلافات عائلية.
 

تم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

انتحار

شاب

العياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة