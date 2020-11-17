النمسا تسجل 5984 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء عن تسجيل نحو ستة الآف حالة إصابة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال البيان الوزارة أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 4525 حالة منهم 856 حالة في العناية المركزة بزيادة 46 حالة في يوم واحد ،ويوجد 76 ألفا و165 حالة نشطة وإن معدل الإصابة لكل مائة ألف لايزال مرتفعا ويبلغ 7ر558 حالة ، كما أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 214 ألفا و597 حالة وقد تعافى منها 136 ألفا و487 حالة .

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة موزعة على الولايات جاءت كتالي 826 إصابة جديدة في سالزبورغ و 751 في النمسا السفلى و 737 في كارينثيا و 700 في فيينا ،و 545 حالة في ستيريا وفي نوفورارلبرغ 295 ، وبورغنلاند 178 حالة .