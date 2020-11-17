الناتو يحذر من " ثمن باهظ" حال سحب ترامب القوات الأمريكية من أفغانستان

كتب أحمد عرفة

حذر حلف شمال الأطلسى من ثمن باهظ حال سحب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القوات الأميركية من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء من أن انسحابا متسرعا للحلف من أفغانستان سيكون "ثنه باهظا جدا مع خطر تحول هذا البلد مجددا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "نواجه الآن قرارا صعبا، نحن في أفغانستان منذ ما يقرب 20 عاما، ولا يريد أي من حلفاء الناتو البقاء لفترة أطول من اللازم، لكن في الوقت نفسه، ثمن المغادرة في وقت مبكر للغاية وبطريقة غير منسقة قد يكون باهظا للغاية".

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن أفغانستان تواجه خطر التحول مجددا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا ويمكن أن يعلن تنظيم داعش مجددا في أفغانستان خلافة الرعب التي خسرها في سوريا والعراق.