المرور تعلن انتشار سيارات إغاثة بالطرق تحسبا لهطول أمطار منعا للحوادث

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة
كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش ).
ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
المرور تعلن انتشار سيارات إغاثة بالطرق تحسبا لهطول أمطار منعا للحوادثالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:00 ص
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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
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