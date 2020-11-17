المرور تعلن انتشار سيارات إغاثة بالطرق تحسبا لهطول أمطار منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور تحسبا لهطول أمطار بالطرق.

ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وحذرت إدارة المرور من السير برعونة على الطرق تحسبا لنزول الأمطار بكافة الطرق ومحافظات القاهرة الكبرى، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين، مشيرة أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. ونصحت إدارة المرور بمضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة



كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش ).



ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.