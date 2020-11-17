المحكمة العليا ببنسيلفانيا ترفض دعاوى ترامب حول منع مراقبى حملته من حضور الفرز

كتب أحمد عرفة

رفضت المحكمة العليا فى بنسيلفانيا دعاوى لحملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن مراقبى الحملة مُنعوا من حضور الفرز، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التقدم على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسيلفانيا بفارق 73025 صوتا. ويعاد فرز الأصوات في ولاية بنسيلفانيا بعد تقديم حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعاوى قضائية ضد نتيجة الانتخابات.

وقبلها تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مركز المؤتمرات في فيلادلفيا، حيث تتم عملية فرز الأصوات، وفقا لمصادر إعلامية في المقابل ظهر تجمع مناهض لدونالد ترامب في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا للمطالبة باحتساب كل الأصوات.

وقبلها قال مدير الاتصالات فى حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الأنباء عن سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية فى بنسيلفانيا كاذبة، وفقا لمصادر إعلامية.