اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:53 م
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المئات يشاركون فى عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر بمسقط رأسه بمشتهر.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:47 م
المئات يشاركون فى عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر بمسقط رأسه بمشتهر.. صور جانب من عزاء الشهيد ياسر عصر
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك المئات من أبناء قرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بعزاء اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذى استشهد صباح اليوم خلال السيطرة على حريق نشب بمحطة مترو مسرة بالقاهرة، كما شارك أبناء القرى المجاورة أهل الشهيد في العزاء وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية سواء بالمحافظة أو وزارة الداخلية.

وكان أهالى قرية مشتهر بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، ودعوا اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث اتشحت القرية بالسواد، بعد استشهاد اللواء ياسر عصر.

وقبيل أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد، تجمع أفراد عائلة الشهيد الذى ينتمى لواحدة من كبرى العائلات بقرية مشتهر، بالإضافة إلى أهالى القرية، انتظارا لوصول جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذى نقل إليها عقب استشهاده، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعلنت أسرة الشهيد عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء

المعزيون بالشهيد اللواء ياسر عصر
المعزيون بالشهيد اللواء ياسر عصر

جانب من الحضور بالعزاء
جانب من الحضور بالعزاء

جانب من عزاء اللواء ياسر عصر
جانب من عزاء اللواء ياسر عصر

خلال العزاء
خلال العزاء

عزا الشهيد بقرية مشتهر
عزا الشهيد بقرية مشتهر

عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر
عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر

 


اللواء ياسر عصر شهيد الواجب

قرية مشتهر

جنازة اللواء ياسر عصر

استشهاد اللواء ياسر عصر

شرطة النقل والمواصلات

محطة مترو مسرة

جثمان اللواء ياسر عصر

جنازة عسكرية للواء ياسر عصر

شهيد الواجب اللواء ياسر عصر

جنازة الشهيد اللواء ياسر عصر

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