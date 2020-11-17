المؤبد لشقيقين لاتهامهما بخطف أنثى ومحاولة هتك عرضها بالمنيا

قضت المحكمة في القضية رقم 14586 لسنة 2019 جنايات مغاغة والمقيدة برقم برقم 512 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كلا ًمن المتهمين: "ربيع.ع.ا" 39 عاما وشقيقة "علي" 19 عاما، ويقيمان بمركز مغاغة بالسجن المؤبد، لقدومهما في السادس عشر من أبريل عام 2019 بخطف المجني عليها "أ.م.ق" في العقد الثاني من عمرها بالإكراه من خلال تضيق الطريق عليها حال سيرها وقاما بجذبها والإمساك بها عنوة محاولين إدخالها داخل السيارة الخاصة التي كانا يستقلانها للإبتعاد عن مكان تواجدهما، وكذلك هتك عرضها بأن نزل المتهم الأول من السيارة وضمها إليه وألصق جسده بها من الخلف وأستطالت يده إلى صدرها، وقام المتهم الثاني بجذبها عنوة، محاولين إدخالها سيارتهما للإبتعاد عن مكان تواجدهما؛ لكن حيلتهما لم تفلح وفشل مخططهما السافر لإستصراخها بالمارة الذين أغاثوها على الفور وقاموا بتخليصها من يديهما.

واستندت المحكمة في حكمها إلى لأقوال الشهود من ضباط وأفراد الشرطة والأفراد الذين قاموا بإغاثة المجني عليها من يديهما في طريق الحادث، كما أن التحريات السرية التي تم بمعرفة الشرطة أثبت صحة الواقعة بالكامل كما أعترف بها الجاني، مشيرًا بأن المتهمين قد إرتكابا جريمتين الأولى وهي جناية خطف أنثى بالإكراه والثانية هتك عرض أنثى بالإكراه.