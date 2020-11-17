الكشف على 580 ألف شخص خلال المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لها، مضيفا أنه تم تفعيل المبادرة من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم فحص 580 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة .

وشدد محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج .

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقع بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر.

لافتا إلي أن الفرق الطبية تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وانه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد .