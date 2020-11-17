بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استهداف طائرات "إف 16" العراقية أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة خانقين بمحافظة ديالى، وذكرت الخلية -في بيان نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن طائرات القوة الجوية العراقية "إف 16" نفذت فجر اليوم ضربة جوية على أحد مقرات داعش في منطقة الزور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى.