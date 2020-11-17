أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استهداف طائرات "إف 16" العراقية أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة خانقين بمحافظة ديالى، وذكرت الخلية -في بيان نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن طائرات القوة الجوية العراقية "إف 16" نفذت فجر اليوم ضربة جوية على أحد مقرات داعش في منطقة الزور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى.
وشهدت محافظة ديالي تراجعًا أمنيًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وسط دعوات إلى إطلاق حملة عسكرية كبرى لنزع أسلحة المليشيات والفصائل المسلحة في المحافظة لوقف الانهيار الأمني.
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