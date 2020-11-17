وشهدت محافظة ديالي تراجعًا أمنيًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وسط دعوات إلى إطلاق حملة عسكرية كبرى لنزع أسلحة المليشيات والفصائل المسلحة في المحافظة لوقف الانهيار الأمني.