القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام من ضبط 6 متهمين بحوزة احدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار، و5 اخرين بحوزتهم كميات من البانجو والشابو والحشيش بقصد الاتجار فى خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بقيام المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم "احمد.ع.أ" 27 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "احمد.ا.س" 23 عام بدون عمل مقيم العريش شمال سيناء حال استقلاله سيارة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وائل.أ.م"35 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مارك.م.ا"26 عام بدون عمل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الشابة تزن حوالى جرامين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "على .ع.ع"26 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "جمعة.ا.ال"35 عام بدون عمل مقيم ابوكبير شرقية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.