القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، فى القبض على تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص تخصص فى السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية، حيث قاموا بقتل عامل وإصابة سائق على طريق القنطرة الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب، وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة .

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطاراً اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب مفاده قيام 3 أشخاص ملثمون يحملون أسلحة نارية باعتراض سيارة جامبو محملة بأعلاف الأسماك على طريق القنطرة الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب وقيامهم إطلاق الأعيرة النارية على مستقلى السيارة مما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ضم المقدم هيثم الهياتمى رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية والرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء اشرف جمال ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقى وزياد حجاب معاونو المباحث.

أوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 4 متهمين تخصص فى السرقة بالإكراه مستخدمين الاسلحة النارية.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية و2 خزينة و10 طلقات من ذات العيار والدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة.