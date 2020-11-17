القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يعلق على صورة تجمعات الطلاب: أمام مكتبة لبيع الكتب

ماجد تمراز

رد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، على صورة تجمعات الطلاب بمحيط الجامعة، وقال إن هناك تجمعات كبيرة على المكتبات التي تبيع الكتب والمذكرات بمحيط الجامعة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم إنكار ذلك، وإنه واقع ويحدث بالفعل.

وأضف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "بالنسبة لما وفرته الجامعة من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتنفيذ إجراءات الوقاية، تم عمل بنك معرفة على الإنترنت، بالإضافة إلى المكتبات الإلكترونية، ولا يتم إلزام الطالب بالوجود في أي مكان به تجمعات".

وقال عتمان: "عندنا في الجامعة الطالب لا يدخل الجامعة إلا إذا ارتدى الكمامة وتم قياس درجة حرارته، وكل محاضرة وسيكشن في الجامعة يتم توعية الطلاب لمدة 5 دقائق بضرورة اتباع إجراءات الوقاية، وطلبت من اتحاد الطلاب تقديم تقرير كامل عن الصورة لاتخاذ إجراءات بشأنها".