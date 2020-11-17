اليوم السابع
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العربية: الجيش الإسرائيلى اعتقل شخصين عند الحدود مع لبنان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:56 م
العربية: الجيش الإسرائيلى اعتقل شخصين عند الحدود مع لبنان الجيش الاسرائيلى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فى أجواء قرية الغجر اللبنانية.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها تأكيده أن الجيش الإسرائيلى اعتقل شخصين عند الحدود مع لبنان.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلى، أن عناصره أطلقت النار فى الهواء بعد رصد مشتبه فيهما، اقتربا من السياج الأمنى مع لبنان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال أفخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أن جنودا من جيش الدفاع قاموا بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف المشتبهين، شملت إطلاق نار فى الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمنى مع لبنان.


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