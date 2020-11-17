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العاهل الأردني يتوجه للإمارات لعقد قمة ثلاثية مع ولي عهد أبوظبي وملك البحرين

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:14 م
العاهل الأردني يتوجه للإمارات لعقد قمة ثلاثية مع ولي عهد أبوظبي وملك البحرين العاهل الأردنى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الملك عب دالله الثانى العاهل الأردني يتوجه للإمارات لعقد قمة ثلاثية مع ولي عهد أبوظبي وملك البحرين.

وفى وقت سابق قدم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى تعازيه للرئيس الفلسطينى محمود عباس في وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله أعرب- خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس- عن تعازيه لأسرة الفقيد والشعب الفلسطيني بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، مشيدا بمواقف الفقيد، الذي أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

 

 

 

 


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الامارات

البحرين

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