السودان يدعو الأمم المتحدة لتقديم الدعم لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين من إثيوبيا

كتب أحمد عرفة

دعا السودان الأمم المتحدة لتقديم الدعم لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين من إثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت اللجنة التى منحت رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد جائزة نوبل للسلام، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء الصراع فى منطقة تيجراى الإثيوبية ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف.

ولقى المئات حتفهم وفر الآلاف إلى السودان فى ظل اتهامات بارتكاب فظائع منذ شن أبى هجوما عسكريا قبل أسبوعين على زعماء تيجراى بعد أن تحدوا سلطته.

وقال بيان اللجنة التى نادرا ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها "تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات فى إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد".