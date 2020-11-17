اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:29 م
خالد صلاح
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السودان يؤكد التزامه بتعزيز احترام وحماية حرية الصحافة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:48 م
السودان يؤكد التزامه بتعزيز احترام وحماية حرية الصحافة رئيس وزراء السودان حمدوك
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، التزام بلاده بتعزيز جهودها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة، لتعزيز احترام وحماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.


وشارك السودان في الاجتماع الوزاري الأول لتحالف حرية الإعلام، تحت عنوان "حرية الإعلام في ظل جائحة كورونا"، الذي عُقد عن بعد، برعاية من دولة كندا وجمهورية بتسوانا. 


وأعرب وزير خارجية السودان، في كلمته، عن بالغ الامتنان والتقدير للحكومة الكندية ولجمهورية بتسوانا ، لتنظيم المؤتمر عالي الأهمية وذلك لتسليطه الضوء على المباديء والقيم والأهداف النبيلة لحرية الإعلام.


وأكد أهمية حرية الصحافة لتأسيس الحكومات الديمقراطية، كونها منصة لسماع جميع الآراء وتحديد أوجه القصور والثغرات، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات في الدفاع عن قيم ومبادئ حرية الصحافة وحمايتها، لاسيّما من خلال تطبيق القوانين والتشريعات التي تمنع الرقابة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وتوفر الحماية للصحفيين، باعتبارها جزءا ضروريا من الضبط في المجتمعات الديمقراطية.
ونوه بما أحدثته ثورة ديسمبر من تغييرات جذرية في الحياة السياسية والاجتماعية في السودان، وإلى جهود الحكومة الانتقالية في تعزيز حرية الصحافة، وانعكاس ذلك في تقرير المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 ،الذي أشار إلى أن السودان أحرز تقدما ملموسا بقفزه 16 مرتبة للأعلى في عام واحد فقط بعد الإطاحة بالنظام السابق.


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السودان

اخبار السودان

الصحافحة السودانية

حماية حرية الصحافة

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